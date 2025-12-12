Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Bölümü tarafından organize edilen Hentbol Genç Kızlar ve Erkekler Şampiyonası dün oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı. UKÜ arenada dün oynanan final ve üçüncülük maçları büyük heyecana sahne oldu.

Hentbol Genç Kızlar şampiyonu finalde rakibi Anafartalar Lisesi’ni mağlup eden 20 Temmuz Fen Lisesi oldu.

Baştan sona büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı 20 Temmuz Fen Lisesi 22 – 21 kazanarak 2025 -2026 Yılı Hentbol Genç Kızlar Şampiyonu oldu.

Erkeklerde ise finalde karşılaşan Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Yakın Doğu Koleji takımları arasındaki mücadelede 29 -19’luk skorla galip gelen Hala Sultan İlahiyat Koleji 2025 -2026 Yılı Hentbol Genç Erkekler Şampiyonu oldu.

2025 -2026 Yılı Hentbol Genç Kızlar – Erkekler sırlaması şöyle:

1. 20 TEMMUZ FEN LİSESİ

2. ANAFARTALAR LİSESİ

3. LEFKOŞA TÜRK LİSESİ

4. HALA SULTAN İLAHİYAT K.

ERKEKLER

1. HALA SULTAN İLAHİYAT K

2. YAKIN DOĞU KOLEJİ

3. ANAFARTALAR