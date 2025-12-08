Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında hentbol müsabakaları cumartesi günü başladı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan iki maçta galip gelen ekipler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) erkek takımları oldu.

Günün ilk maçında UKÜ ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) karşılaştı. Baştan sonra üstün bir oyun sergileyen UKÜ, rakibini 56-20 mağlup etti. UKÜ’de Beytullah Dal kaydettiği 13 golle maçın en skorer ismi oldu.

Bu maçın ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile YDÜ takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk devresini 10-9 önde tamamlayan YDÜ, maçı da 22-19 kazanarak oyunlara galibiyetle başlayan taraf oldu. YDÜ’de 7 golle oynayan Hasan Bensel maçın en skorer ismi olarak maçı tamamladı. Hentbolda bu hafta oynanacak grup müsabaka programı şu şekilde:

9 ARALIK SALI

Ertuğrul Akapan Spor Salonu: GAÜ – DAÜ (Kadın – 19.30)

10 ARALIK ÇARŞAMBA

UKÜ Arena: KSTÜ – YDÜ (Erkek – 18.00)

UKÜ Arena: UKÜ – ODTÜ (Erkek – 19.30)

13 ARALIK CUMARTESİ

UKÜ Arena: ODTÜ – DAÜ (Erkek – 16.00)

UKÜ Arena: YDÜ – UKÜ (Erkek – 17.30)