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Yükseliş UKÜ’yü affetmedi: 25-31

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Hentbo U18 Erkeklerde dün akşam oynanan karşılaşmada Yükseliş UKÜ’yü mağlup etti

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Yükseliş UKÜ’yü affetmedi: 25-31
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Hentbol U18 erkekler mücadelesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. Yedinci hafta karşılaşmasında dün akşam CIU arena’da UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ önünde 17-9 önde kapatan Yükseliş, karşılaşmayı da 31-25 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Mağlup olan UKÜ’de Erol 14 golle gecenin en skorer ismi olurken, Yükseliş takımında Hasan Samet Yılmaz kaydettiği 11 golle takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.
1          YDÜ                 6          6          0          0          0          188      103      85        12
2          MGA               7          4          0          3          0          199      152      47        8
3          UKÜ                 6          4          0          2          0          138      106      32        8
4          YÜKSELİŞ        7          2          0          5          0          153      190      -37       4
5          ALAYKÖY        6          0          0          6          0          67        194      -127     0
 
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