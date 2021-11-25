Yükseliş UKÜ’yü affetmedi: 25-31

Hentbo U18 Erkeklerde dün akşam oynanan karşılaşmada Yükseliş UKÜ’yü mağlup etti

Hentbol U18 erkekler mücadelesinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. Yedinci hafta karşılaşmasında dün akşam CIU arena’da UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ önünde 17-9 önde kapatan Yükseliş, karşılaşmayı da 31-25 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Mağlup olan UKÜ’de Erol 14 golle gecenin en skorer ismi olurken, Yükseliş takımında Hasan Samet Yılmaz kaydettiği 11 golle takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.

1 YDÜ 6 6 0 0 0 188 103 85 12

2 MGA 7 4 0 3 0 199 152 47 8

3 UKÜ 6 4 0 2 0 138 106 32 8

4 YÜKSELİŞ 7 2 0 5 0 153 190 -37 4

5 ALAYKÖY 6 0 0 6 0 67 194 -127 0

