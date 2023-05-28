UKÜ’nün finaldeki rakibi GG

Hentbolda DEM’S Constructıon Erkekler Süper Lig Play-Off üçüncü karşılaşmasında GG, Yükseliş’i mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk karşılaşmayı GG, ikinci karşılaşmayı ise Yükseliş takımının kazandığı play – off üçüncü maçında sahadan 46-36 galip ayrılan GG adını finale yazdırarak UKÜ’nün rakibi oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 23-18 önde kapatan GG, maçın ikinci devresin de etkili oyununu devam ettirerek sahadan 46-36 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. GG kalecisi Şemsi karşılaşma boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim olurken maçında adamı oldu. Bu karşılaşma ile birlikte erkeklerde UKÜ – GG, kadınlarda ise UKÜ – Miracle Esentepe final karşılaşmaları oynanacak. 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde;
KADINLAR
31 Mayıs Çarşamba Saat 18:30 Atatürk Spor Salonu UKÜ – Miracle Esentepe
ERKEKLER
31 Mayıs Çarşamba Saat 20:00 Atatürk Spor Salonu GG – UKÜ
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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