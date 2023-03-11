banner913
banner932
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
13 0
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
20 0
 
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
27 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
32 0
19 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
9 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
10 0
banner915

UKÜ ve DİGEM galip

banner476

banner825
UKÜ ve DİGEM galip
banner931
DEM’S Constructıon kadınlar süper ligine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada UKÜ, Şahlan’ı DİGEM ise Ozanköy’ü mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Günün ilk karşılaşmasında Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 15-11 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 31-22 galip noktalayarak haftayı kazançlı kapatan taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Ozanköy ile DİGEM takımları mücadele etti. Devreye 18-11 önde giren DİGEM maçı da 38-26 kazanarak haftayı galibiyetle noktaladı. Şahlan – UKÜ maçında Şahlan oyuncusu Ülkü maçı 11 golle tamamlarken, Ozanköy – DİGEM maçında Ozanköy’den Sultan 9 gol, DİGEM’den ise Lütfiye maçı 12 golle tamamladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.