UKÜ ve DİGEM galip

DEM’S Constructıon kadınlar süper ligine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada UKÜ, Şahlan’ı DİGEM ise Ozanköy’ü mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Günün ilk karşılaşmasında Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 15-11 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 31-22 galip noktalayarak haftayı kazançlı kapatan taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Ozanköy ile DİGEM takımları mücadele etti. Devreye 18-11 önde giren DİGEM maçı da 38-26 kazanarak haftayı galibiyetle noktaladı. Şahlan – UKÜ maçında Şahlan oyuncusu Ülkü maçı 11 golle tamamlarken, Ozanköy – DİGEM maçında Ozanköy’den Sultan 9 gol, DİGEM’den ise Lütfiye maçı 12 golle tamamladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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