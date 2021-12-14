Üçüncülük DİGEM’in

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Kızlar Liginde üçüncü olan takım belli oldu.

Hentbol U18 Kızlar Liginde bu akşam oynanacak olan UKÜ – Şahlan finali öncesinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında rakibi Ozanköy’ü 27 – 20 mağlup eden DİGEM sezonu üçüncü bitirdi.

Bu mücadelenin ardından gözler bu akşam oynanacak olan Hentbol U18 Kızlar Liginde finali ile birlikte, sezon tamamlanacak.

