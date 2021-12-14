Üçüncülük DİGEM’in

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Kızlar Liginde üçüncü olan takım belli oldu.
Hentbol U18 Kızlar Liginde bu akşam oynanacak olan UKÜ – Şahlan finali öncesinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında rakibi Ozanköy’ü 27 – 20 mağlup eden DİGEM sezonu üçüncü bitirdi.
Bu mücadelenin ardından gözler bu akşam oynanacak olan Hentbol U18 Kızlar Liginde finali ile birlikte, sezon tamamlanacak.
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