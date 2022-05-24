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U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü

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Hentbol U-14 Ligi’nde kadınlarda Ozanköy, erkeklerde ise Levent rakiplerini mağlup ederek, U14 ligini üçüncülükle bitirmiş oldular

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U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
Hentbol’da büyükler liginin tamamlanmasıyla birlikte gözler U14 ligine çevrildi. U14 liginde de sona gelinirken önceki akşam üçüncülük – dördüncülük karşılaşmaları oynandı. Kadınlarda Ozanköy, erkeklerde ise Levent rakiplerini mağlup ederek, U14 ligini üçüncülükle bitirmiş oldular. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda Ozanköy ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Rakibi UKÜ karşısında seriyi galibiyetle kapatan Ozanköy, ligi üçüncülükle tamamlarken, UKÜ takımı kadınlarda ligi dördüncü olarak tamamladı.
Erkekler mücadelesinde ise Alayköy ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Rakibi Alayköy’ü mağlup eden Levent, erkeklerde sezonu üçüncü tamamlarken, Alayköy takımı U14 ligini dördüncü olarak tamamladı. Önceki akşam oynanan karşılaşmaların sonrasında ise gözler dün akşam başlayan olan final serisine çevrildi.
 
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