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U-16’da şampiyon DİGEM ve UKÜ

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Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 ligi final ikinci karşılaşmalarında kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise UKÜ rakiplerini ikinci karşılaşmalarda da mağlup ederek şampiyon oldular

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U-16’da şampiyon DİGEM ve UKÜ
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Hentbol Emre Uyanıktürk U-16 ligi dün akşam oynanan final ikinci karşılaşmaları ile sona erdi. Atatük Spor Salonu’nda oynanan final ikinci karşılaşmalarında kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise UKÜ rakiplerini ikinci karşılaşmalarda da mağlup ederek şampiyon oldu.

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibi Şahlan’ı mağlup eden DİGEM ikinci karşılaşmada da rakibini mağlup ederk Emre Uyanıktürk U-16 kadınlar liginin şampiyonu oldu.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde ortaya iyi bir performans koyan UKÜ ikinci karşılaşmada da rakibini mağlup ederek, U-16 liginin şampiyonu oldu. Dün akşam oynanan final ikinci karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;
UKÜ – YDÜ:31-23(Erkekler)
DİGEM – Şahlan:16-14(Erkekler)
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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