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Şahlan ve Yükseliş’in gecesi

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Şahlan ve Yükseliş’in gecesi
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Hentbol DEM’S U18 ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Kadınlar’da Ozanköy – Şahlan, erkeklerde ise MGA – Yükseliş maçlarının oynandığı DEM’S U18 ligi’nde Şahlan ve Yükseliş takımları geceyi gaibiyetle noktaladı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan kadınlar mücadelesinde Ozanköy ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Şahlan maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 22-13 önde kapatırken, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Şahlan sahadan 42-21 galip ayrıldı. Şahlan takımında Sultan 9, Mutia ve Gamze ise 7’şer golle karşılaşmada ön plana çıkan isimler oldu. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde Mağusa Arena’da MGA ile Yükseliş takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini Yükseliş takımı 9-8 önde kapatırken, ikinci yarıda yine çekişmeli geçen maçı konuk takım Yükseliş 23-22 kazanan taraf oldu. Yükseliş takımında Hasan Yılmaz 11 golle maçta ön plana çıkan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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