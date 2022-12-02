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Şahlan ve DİGEM galip

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Şahlan ve DİGEM galip
DEM’S U18 hentbol kadınlar liginde dün akşam iki karşılaşma oynandı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Şahlan – UKÜ, Ozanköy – DİGEM takımları mücadele etti.

Gecenin ilk karşılaşmasında Ozanköy ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Oyunun genelinde iyi olan taraf DİGEM olurken ilk devreyi de rakibi Ozanköy karşısında 23-13 önde kapattı. Etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren DİGEM sahadan 41-27 galip ayrılarak haftayı kazançlı kapatan taraf oldu. DİGEM’de Lütfiye kaydettiği 16 golle gecede ön plana çıkan isim oldu.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi UKÜ karşısında 16-13 önde kapatan Şahlan maçı da 35-27 kazanarak yoluna devam etti. Şahlan takımında Melisa kaydettiği 11 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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