MGA ve Yükseliş gecenin galipleri

Hentbolda Dem’s Construction erkekler ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu ve CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda MGA Doğukent’i Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı. Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Doğukent ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 11-10 önde kapatan MGA maçıda 23-20 kazanarak geceyi kayıpsız geçen taraf oldu. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise CIU Arena’da UKÜ ile Yükseliş takımları karşılaştı. İlk devresi 14-14 berabere biten karşılaşmayı 26-22 kazanan Yükseliş ligde iyi giden sürecine galibiyetle devam etti.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

