Mağusa’da galip çıkmadı

Hentbol’daDEM’sConstruction Erkekler Ligi ilk hafta mücadelesinde Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile Doğukenttakımları karşı karşıya geldi.

İlk devresi 17-15 Doğukent üstünlüğü ile sona eren karşılaşma 33-33 eşitlikle tamamlanırken, iki takım lige beraberlikle başlamış oldu. Doğukent takımında Ebuzer, Özgür ve Atilla maçı 6’şar golle tamamlarken, MGA’da Hüseyin kaydettiği 10 golle maçın en skorer ismi oldu.

