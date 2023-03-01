banner913
banner885
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
7 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
15 0
 
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
20 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
13 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
12 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
29 0
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
11 0
banner915

Mağusa’da galip çıkmadı

banner476

banner825
Mağusa’da galip çıkmadı
Hentbol’daDEM’sConstruction Erkekler Ligi ilk hafta mücadelesinde Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile Doğukenttakımları karşı karşıya geldi.
İlk devresi 17-15 Doğukent üstünlüğü ile sona eren karşılaşma 33-33 eşitlikle tamamlanırken, iki takım lige beraberlikle başlamış oldu. Doğukent takımında Ebuzer, Özgür ve Atilla maçı 6’şar golle tamamlarken, MGA’da Hüseyin kaydettiği 10 golle maçın en skorer ismi oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.