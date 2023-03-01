Mağusa’da galip çıkmadı

Hentbol’daDEM’sConstruction Erkekler Ligi ilk hafta mücadelesinde Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile Doğukenttakımları karşı karşıya geldi.
İlk devresi 17-15 Doğukent üstünlüğü ile sona eren karşılaşma 33-33 eşitlikle tamamlanırken, iki takım lige beraberlikle başlamış oldu. Doğukent takımında Ebuzer, Özgür ve Atilla maçı 6’şar golle tamamlarken, MGA’da Hüseyin kaydettiği 10 golle maçın en skorer ismi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.