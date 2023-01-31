KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kupası’nda yarı final maçları başladı. Kupanın ilk finalistleri kadınlarda DİGEM, erkeklerde UKÜ oldu.

KADINLARDA İLK FİNALİST DİGEM

CIU Arena'da günün ilk yarı finali kadınlarda DİGEM ile Şahlan karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 19-15 önde kapatan DİGEM, maçı da 34-25 kazanarak finale yükseldi. DİGEM 'de 13 gol kaydeden Lütfiye Demir, maçın en skorer oyuncusu oldu.

ERKEKLERDE İLK FİNAL VİZESİ UKÜ'NÜN

Bu maçın ardından erkekler yarı finalinde Doğu Kent ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşı karşıya geldi. İlk devreyi 23-10 üstün tamamlayan UKÜ, maçı 42-15'lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı. UKÜ'de 8 gol kaydeden Fatih Argun, maçın en skorer ismi oldu.

KTSYD Kupası'nda Çarşamba günü kadınların diğer yarı finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe, erkeklerin diğer yarı finalinde ise China Bazaar Gençlik Gücü ile Yükseliş takımları Atatürk Spor Salonu’nda finale yükselebilmek için mücadele edecek. KTSYD Kupası’nda final karşılaşmaları 3 Şubat Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.



