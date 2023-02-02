KTSYD Kupası’nda final günü

Hentbol KTSYD Kupası’nda Miracle Esentepe kadın takımı ile China Bazaar Gençlik Gücü erkek takımları finale yükselen son ekipler oldular. Böylece Kadınlarda DİGEM – Miracle Esentepe, erkeklerde ise UKÜ – China Bazaar Gençlik Gücü finalleri bugün oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kupası’nda son yarı final maçları tamamlandı. Rakiplerini mağlup eden Miracle Esentepe kadın takımı ile China Bazaar Gençlik Gücü erkek takımları finale yükselen son ekipler oldular. Bu sonuçla kadınlar finalinin adı DİGEM – Miracle Esentepe, erkekler finalinin adı ise UKÜ – China Bazaar Gençlik Gücü oldu. Final maçları Cuma günü oynanacak.

KADINLARDA DİGEM – MİRACLE ESENTEPE FİNALİ

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk yarı final maçında Miracle Esentepe ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kadın takımları karşılaştı. İlk yarısı 11-5 Esentepe üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısında büyük çekişme yaşandı. UKÜ’nün farkı azaltma çabası olsa da maç 23-19 Esentepe üstünlüğü ile tamamlandı. Bu galibiyetle Miracle Esentepe finalde DİGEM’in rakibi oldu. Karşılaşmada 9 golle oynayan Esentepe sporcusu Ana, maçın en skorer ismi oldu.

ERKEKLERDE UKÜ – CHİNA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ FİNALİ

Gecenin son karşılaşmasında erkekler yarı finalinde China Bazaar Gençlik Gücü ile Yükseliş takımları karşılaştı. İlk yarısını 20-13 önde kapattığı maçta Gençlik Gücü rakibini 32-25 yenerek adını finalde UKÜ’nün rakibi olarak yazdırdı. Gençlik Gücü’nde 10 gol kaydeden Ahmet Altan, maçın en skorer ismi olarak mücadeleyi tamamladı.

FİNALLER CUMA GÜNÜ

KTSYD Kupası’nda final maçları Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Program şöyle:

Atatürk Spor Salonu (18.30): DİGEM – Miracle Esentepe

Atatürk Spor Salonu (20.00): UKÜ – China Bazaar Gençlik Gücü

