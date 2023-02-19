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Kosovalılar Melekleri unutmadı

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Kosovalılar Melekleri unutmadı
Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında birçok insanın hayatlarını kaybetmesinden sonra dünyanın dört bir yanında destekler de devam ediyor. Kosova Hentbol liginde mücadele eden Prizren takımı bugün oynadığı karşılaşma öncesinde sahaya pankartla çıktı. Başınız sağolsun Türkiye – KKTC yanında Acınız Acımızdır ifadelerine yer verilirken, KKTC Melekler Voleybol takımının anlamlı pankartını açan Prizren hentbol takımı hep bizimle yaşayacaklar ifadesine de yer erdi.
 
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