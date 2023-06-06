Kadınlarda UKÜ, Erkeklerde GG

Hentbol da DEM’S Constructıon Süper ligde şampiyonlar dün akşam oynanan maçlarla belirlendi. Güzelyurt’ta oynanan karşılaşmaların ardından kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG alınan sonuçların ardından DEM’S Constructıon Süper ligde şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu. Maçların ardından düzenlenen törenle birlikte şampiyonluk kupası takımlara verildi.