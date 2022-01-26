İbrahim’e nazar değdi

Hentbolda Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü forması giyen İbrahim Mısırlıoğlu ligin ilk maçında Alayköy karşısında takımı adına 9 gol atmasına karşın dirseğinden sakatlandı

Hentbolda Büyük Erkekler Ligi takımlarından China Bazaar Gençlik Gücü forması giyen İbrahim Mısırlıoğlu, ligin ilk hafta maçı olan Alayköy maçında dirseğinden sakatlandı.

Mücadeleyi 9 golle tamamlayan ve en skorer oyuncu olan Mısırlıoğlu’nun dirseği çıktı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafif kırığı olduğu, sağ ve sol dirsek yan bağlarında yırtık olduğunu ifade ederken operasyon geçireceğini duyurdu.

Oyuncunun kulübü Gençlik Gücü, “Gençlik Gücü Hentbol Takımı oyuncumuz İbrahim Mısırlıoğlu'na çok geçmiş olsun dileriz. En kısa sürede aramıza daha güçlü bir şekilde döneceğinden hiç kuşkumuz yoktur” ifadeleri ile oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti. Hentbol Federasyonu ise “Gençlik Gücü hentbol takımı sporcusu İbrahim Mısırlıoğlu’nun, müsabaka esnasında düşerek dirseğinden ciddi şekilde sakatlanması bizleri üzmüştür. Sporcumuz İbrahim Mısırlıoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

