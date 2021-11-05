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Hentbolda heyecan U18 Liglerinde sürecek

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U18 Kadınlarda Çarşamba günü oynanan karşılaşmada ise UKÜ konuk ettiği DİGEM’i mağlup ederek yoluna devam etti

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Hentbolda heyecan U18 Liglerinde sürecek
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol Liglerinde heyecan U18 Kadınlar ve Erkekler Liglerinde devam ediyor.
Mücadele bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.Hentbol U18 Kadınlarda Çarşamba günü oynanan karşılaşmada ise UKÜ konuk ettiği DİGEM’i mağlup ederek yoluna devam etti.
Hentbol kadınlarda dördüncü hafta karşılaşmasında UKÜ konuk ettiği DİGEM’i 28-17 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. CIU Arena’da oynanan ve ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 13-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 28 – 17 kazanarak yoluna devam etti.
Hentbolda program şu şekilde;
Bugün Saat 18:30
YDÜ – Yükseliş U18 Erkek(RA 25)
6 Kasım Cumartesi(Yarın) Saat 12:00
Şahlan – Ozanköy U18 Kadın( Ertuğrul Apakan)
6 Kasım Cumartesi(Yarın) Saat 14:00
Alayköy – MGA U18 Erkek(Necati Taşkın)
 
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