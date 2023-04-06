Hentbol erkeklerde GG – Yükseliş finali

Hentbol Federasyon Kupası’nda kadınlarda Miracle Esentepe ve UKÜ’den sonra erkeklerde de finalistler belli oldu. GG – DOĞUKENT, UKÜ – Yükseliş yarı final maçlarının ardından adını finale yazdıran takımlar belirlendi. GG – DOĞUKENT’i, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek finale kalmayı başardı. İlk devreyi rakibi DOĞUKENT karşısında rahat bir oyunun ardından 23-10 önde kapatan GG maçı da 45-18 galip noktalayarak federasyon kupasında adını finale yazdırdı.
Günün bir diğer karşılaşmasında ise UKÜ ile Yükseliş takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelede Yükseliş ilk devreyi 14-13 önde kapatırken maçı da 28-27 kazanarak finalde GG’nin rakibi oldu.
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