Görkem ve Adil GG’de

Hentbolda Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme adına iki transfer gerçekleştirdi. ChinaBazaar Gençlik Gücü, Görkem Nurdal ve Adil Nufal’ı transfer etti.
Başarılı hentbolcular yeni sezonda ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün başarısı için parkede mücadele edecekler.
Gençlik Gücü Sosyal medya hesabından transferleri şöyle duyurdu:
“Gençlik Gücü Hentbol Takımımız yeni sezon için gücüne güç katmaya devam ediyor..
Görkem Nurdal ve Adil Nufal#OYNAGG dedi.
Oyuncularımıza Gençlik Gücü kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”
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