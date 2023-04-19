GG’nin deplasman keyfi:25-46

Hentbolda DEM’S Constructıon erkekler ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile GG takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan GG maçın ilk devresini rakibi MGA karşısında 18-11 önde kapatırken, karşılaşmayı da 46 – 25 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti. GG takımında 10 gol kaydeden Özden ön plana çıkan isim oldu.
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