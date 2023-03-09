banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
11 0
17 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
6 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
10 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
banner915

GG ve Yükseliş rahat kazandı

banner476

banner825
GG ve Yükseliş rahat kazandı
banner931
Hentbol’da DEM’S Consturction erkekler liginde iki karşılaşma oynandı. Doğukent – Yükseliş, GG – MGA karşılaşmalarının oynandığı erkekler liginde, Yükseliş ve GG takımları geceyi galibiyetle kapattı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda Yükseliş, Doğukent’i GG ise MGA’yı mağlup ederek geceyi galibiyetle kapatmış oldu.
Gecenin ilk karşılaşmasında Doğukent ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş ilk devreyi rakibi Doğukent karşısında 22-10 önde kapatırken, karşılaşmayı da 47-17 kazanarak geceyi galibiyetle noktalamış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 20-9 önde kapatan GG maçıda 39-26 kazanarak haftayı galibiyetle noktalamış oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.