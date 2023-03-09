GG ve Yükseliş rahat kazandı

Hentbol’da DEM’S Consturction erkekler liginde iki karşılaşma oynandı. Doğukent – Yükseliş, GG – MGA karşılaşmalarının oynandığı erkekler liginde, Yükseliş ve GG takımları geceyi galibiyetle kapattı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda Yükseliş, Doğukent’i GG ise MGA’yı mağlup ederek geceyi galibiyetle kapatmış oldu.

Gecenin ilk karşılaşmasında Doğukent ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş ilk devreyi rakibi Doğukent karşısında 22-10 önde kapatırken, karşılaşmayı da 47-17 kazanarak geceyi galibiyetle noktalamış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 20-9 önde kapatan GG maçıda 39-26 kazanarak haftayı galibiyetle noktalamış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

