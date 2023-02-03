Esentepe ve GG Şampiyon

Hentbolda KTSYD Kupası şampiyonları belli oldu. Kadınlarda Miracle Esentepe, erkeklerde China Bazaar Gençlik Gücü şampiyon oldular

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kupası’nda şampiyonlar oynanan final maçlarının ardından belli oldu. Kupaya uzanan ekipler kadınlarda Miracle Esentepe, erkeklerde China Bazaar Gençlik Gücü takımları oldular.KADINLARDA ŞAMPİYON ESENTEPEAtatürk Spor Salonunda günün ilk final maçında Miracle Esentepe ile DİGEM kadın takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk yarıyı 20-17 önde tamamlayan Esentepe, ikinci yarıda farkı açarak maçı 48-32 kazandı ve kupanın şampiyonu oldu.ERKEKLERDE ŞAMPİYON GENÇLİK GÜCÜGecenin ikinci finalinde China Bazaar Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) erkek takımları karşılaştı. İlk devresi çekişmeye sahne olan maçta UKÜ son anda bulduğu golle soyunma odasına 13-12 önde girdi. Kafa kafaya geçen ikinci devre de 23-23 tamamlanırken maç uzatmalara kaldı. Uzatmanın ilk devresi 27-26 Gençlik Gücü üstünlüğü ile sona ererken, yeşil beyazlılar maçı da 30-28 kazanarak kupaya uzandı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle hakemlere, maçın oyuncularına ve takımlara plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.