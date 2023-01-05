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Erkekler’de YDÜ, Kadınlar’da UKÜ

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Erkekler’de YDÜ, Kadınlar’da UKÜ
Hentbol’da DEM’S U18 liginde şampiyonlar belirlendi. Erkekler’de ikinci karşılaşmada yine rakibi Yükseliş’i mağlup eden YDÜ şampiyon olurken, kadınlarda ise UKÜ Şahlan’ı ikinci maçın sonunda yine mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Gecenin ilk karşılaşmasında erkekler mücadelesinde Yükseliş ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran YDÜ sahadan 39-25 galip ayrılarak ikinci maçı da galibiyetle kapatarak sezonun şampiyonu oldu. Gecenin kadınlar finali ikinci maçında ise Şahlan ile UKÜ takımları mücadele etti. İlk maçta rakibi Şahlan’ı mağlup eden UKÜ, ikinci karşılaşmada yine galip gelerek DEM’S U18 kadınlar liginde şampiyonluğa ulaştı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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