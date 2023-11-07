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DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı

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DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
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Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 ligi final müsabakalarında ilk maçlar dün akşam oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final ilk karşılaşmalarında kadınlarda DİGEM erkeklerde ise UKÜ ilk karşılaşmalarını galibiyetle tamamladı. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Şahlan karşısında 5-2 önde kapatan DİGEM sahadan da 13-12 galip ayrılarak ilk maçın kazananı oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler finalinde YDÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli  geçen karşılaşmanın ilk devresi 14-14 eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda tempoyu artıran UKÜ sahadan 38-24 galip ayrılarak ilk maçı kazanan taraf oldu. Final ayağında ikinci karşılaşmalar 9 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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