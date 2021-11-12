DİGEM, rahat kazandı

Hentbol U18 Kadınlar Liginde Girne’de oynanan karşılaşmada DİGEM, Ozanköy’ü mağlup etti
U18 Kadınlar Ligi beşinci haftanın kapanış mücadelesinde DİGEM, Ozanköy’ü 8 sayı farkla 23 – 15 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 11 – 6 önde kapatan DİGEM, ikinci devrede iyi oyununu devam ettirerek sahadan 23-15 üstünlükle ayrılmış oldu. DİGEM’de Lütfiye 13 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.
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