Çekişmeli maç UKÜ’nün

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Erkekler Liginde heyecan oynanan iki maçla devam etti.
U18 Erkekler Liginde oynananUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) – Alayköy maçı büyük çekişme içerisinde geçti. MaçıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi,ligin yeni ekibi Alayköy karşısında 2 sayı farkla 14 – 12 kazandı.
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