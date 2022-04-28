1. Orhan Demircan Atmalar Kupası yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve ülke atletizmine önemli katkıları bulunan Orhan Demircan anısına Atmalar Kupası düzenliyor.

30 Nisan Cumartesi günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yer alacak 1. Orhan Demircan Atmalar Kupası saat 10.00’da başlayacak. U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan kupada disk, gülle ve cirit atma branşlarında sporcular mücadele edecek. Kupada yer alacak sporcular arasında Türkiye barajını geçecek olan isimler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek Nurullah İvak Atmalar Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

