Yatırımlarına devam eden ETİ, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a sponsor oldu.

AZ Alkmaar kulübünün ticari direktörü Micheal Koster tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

“ETİ Bisküvi, Hollanda pazarında tam gelişim aşamasında olan uluslararası olarak güçlü bir marka ve AZ'ye getiriyoruz. Burada daha fazla büyüme hedefleri, ortaklık vizyonumuzla çok iyi uyuyor: birlikte görünürlük, marka deneyimi ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak. Önümüzdeki yıllarda başarılı bir iş birliği için sabırsızlanıyoruz.”

ETİ Hollanda CEO’su Alpaslan Güngör ise şu ifadelerle iş birliğini dile getirdi:

"AZ ile ortaklık, ETİ'yi Hollanda halkına daha iyi tanıtmak için güçlü bir platform sağlıyor. Uzun yıllardır Türkiye'de güvenilir bir marka oluyoruz ve bu iş birliğiyle daha geniş bir kitleye ürünlerimizi burada keşfetme imkanı vermekten gurur duyuyoruz. AZ, güçlü bir imajı ve sadık taraftarları olan bir kulüp, bu da bu iş birliğini bizim için ekstra değerli kılıyor. AZ ile olan ortaklık sayesinde, marka olarak iş pazarında güçlü bir ortak olmak da istiyoruz."