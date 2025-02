Hentbol’da kısa süre sonra başlayacak olan büyükler ligine Dem’s Construction sponsor oldu. Ligin isim hakkını alan Dem’s Construction büyükler ligine sezon boyu destek verecek. Dem’s Construction direktörü Süleyman Can ve Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkhan bir araya gelerek sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Süleyman CAN: “Hentbolun gelişimi için taşın altına elimizi koyduk”

Dem’s Construction direktörü eski hentbol sporcusu olan Süleyman Can yaptığı açıklamada eski bir hentbolcu olarak geçmişte olduğu gibi yine hentbola destek vermekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kısa süre sonra başlayacak olan büyükler liginde yer alacak olan tüm takımlara başarı dilediğini belirten Süleyman Can, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Ediz ARIKAN: “Bu anlaşma ciddi bir motivedir”

KKTC Hentbol Federasyonu başkanı Ediz Arıkan ise yaptığı açıklamada Süleyman Can’ın hentbol bir parçası olduğunu ve kendisini yeniden yanlarında görmekten dolayı mutlu olduğun söyledi. Bu tip sponsorluk anlaşmalarının federasyonlar adına çok önemli olduğunu aktaran Arıkan, Süleyman Can’a teşekkür etti.

DEM’S CONSTRUCTİON BÜYÜKLER LİGİ BAŞLIYOR

Hentbol’da Dem’s Construction büyükler ligi bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile start alıyor. Erkekler mücadelesi ile başlayacak olan Dem’s Construction büyükler liginde, Dumlupınar – GG, Darbaz – UKÜ maçları oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşamalarda program şu şekilde;

Dumlupınar – GG (MGA) Saat 19:00

Darbaz – UKÜ (Atatürk Spor Salonu) Saat 19:00