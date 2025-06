KTHES ve KTHEB yaptıkları yazılı açıklamada, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ile KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen’in 3 Haziran 2025 tarihinde aynı yöntem ve gerekçelerle görev yerlerinin değiştirildiğini ve bunun kamuoyuna “rotasyon” gibi uydurma bahanelerle meşrulaştırılmaya çalışıldığını ancak bu keyfî uygulamalara ilişkin yargı süreci başlatıldığı belirtildi.

Anayasal bir hak olan grev haklarını defalarca ellerinden alanların son grev yasağının 2 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceğine işaret edilerek, "Temmuz ayında her an ve her gün eylem, grev ve genel grev şeklinde tüm kamu sağlık alanında var olacağız" denilen açıklamada "bilinmelidir ki şahıslarımıza ne yapılırsa yapılsın, sağlık camiamızı, kurumlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı cezalandırmanıza asla izin vermedik, vermeyeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Kendilerinin önceliklerinin toplum sağlığı, kurumlarımızın geleceği ve birlikte ter döken mesai arkadaşları olduğunun belirtildiği açıklamada, “Siz makamlarınızı ve mevkilerinizi korumak adına mücadele veredurun; biz, haklı ve meşru taleplerimiz doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz.” denildi.