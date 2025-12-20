Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin önceki akşam yapılan Genel Sekreterlik seçiminde Mehmet Kale Kişi ve Muhittin Tolga Özsağlam yarıştı.

Kişi, 38 oy alırken, Özsağlam 35 oyda kaldı.

CTP’de Genel Sekreterlik görevine seçilen Mehmet Kale Kişi, Parti Meclisi’ne teşekkür ederek, üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Kişi, 2026 yılının son derece kritik olacağını belirterek, halkın yaşadığı tahribatın son bulması için yeni bir siyasi iradenin gerekli olduğuna işaret etti.

Mehmet Kale Kişi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Öncelikle, beni Genel Sekreterlik görevine layık gören Parti Meclisimize içtenlikle ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Geçmişte bu sorumluluğu üstlenmiş değerli isimleri düşündükçe, omuzlarımdaki yükün büyüklüğünün daha da farkına varıyorum.

Önümüzde son derece kritik bir 2026 yılı bizi bekliyor. En öncelikli görevimiz, halkımıza büyük acılar ve tahribatlar yaşatan mevcut hükümetten en kısa sürede kurtulmaktır.

CTP, bugünden itibaren olası en erken seçim için kapsamlı hazırlıklarına başlayacaktır. Önce örgütlerimizle, ardından halkımızın tüm kesimleriyle bir araya gelerek, güçlü CTP iktidarını kolektif bir iradeyle inşa edeceğiz.

Özellikle büyük bir uyum ve özveriyle birlikte çalıştığım Genel Sekreterimiz Erkut Şahali’ye ve 29. Dönem Merkez Yönetim Kurulu’na içten teşekkürlerimi iletiyor; yeni dönem Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize de başarılar diliyorum.

Yükümüz ağır, yapacak çok işimiz var…

Ancak el birliğiyle, kararlılıkla ve umutla güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz”