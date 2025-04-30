Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine, toplumsal iradesine ve demokrasi yolculuğuna tanıklık eden Cumhuriyet Meclisi binasında bir dönem sona erdi.

Cumhuriyetin ilanı dahil olmak üzere birçok tarihi ana, karara, tartışmaya ve eyleme ev sahipliği yapan Meclis binasında son Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi, yasama çalışmalarına 5 Mayıs’tan itibaren, modern donanımıyla yeni binasında devam edecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, 15 Kasım 1983’te “Bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar.” sözlerinin yankılandığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına tanıklık eden bu tarihi bina, zamanla Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunun, özgürlük arzusunun ve devlet olma iradesinin simgesi haline geldi.

Cumhuriyet Meclisi binası, halk iradesinin yansıdığı uzun görüşmelere, toplumsal eylemlere, reformlara ve anma törenlerine sahne olurken; yalnızca bir yasama binası olmanın ötesine geçerek, halkın hafızasında yer eden duyguların, mücadelelerin ve değerlerin somutlaştığı bir simgeye dönüştü.

55’inci bölüğün son karargâhı olarak kullanılan ve Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde Atatürk Meydanı’ndaki Meclis binasının yetersiz kalması üzerine taşınılan bu tarihi bina, Rauf Raif Denktaş'ın, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün ve dönemin Meclis Başkanı ve Başbakanı Osman Örek’in, Cumhuriyet’in ilanını duyurduğu o tarihi görüntülerle hafızalara kazındı.

Cumhuriyet'in ilanının oylandığı oylama da yine bu tarihi binada gerçekleştirilirken, bina, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte çalışmalarına devam eden Meclis binasında, 41 yıl boyunca 13 farklı siyasetçi Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçte, Fatma Ekenoğlu ve Sibel Siber, Meclis Başkanlığı görevini üstlenen kadın siyasetçiler olarak tarihe geçti.