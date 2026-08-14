Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık olarak yapılan gıda denetimlerinde, molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktanvweilwn bilgiye göre, 7-13 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin devlet laboratuvarında pestisit analizleri yapıldı. Analiz sonucu taranan pestisitler AB’de geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerde analizi yapılan 44 numunenin 44’ünün de temiz çıktığı belirtildi.

Yerli ürünlerde analizi yapılan 13 numunenin 12’si temiz çıktı, Turunçlu’da üretim yapan Süleyman Akar’a ait molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.