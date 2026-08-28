Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli ürünlerin ikisinde tavsiye dışı, birinde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden verilen bilgiye göre, 21-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde, analizi yapılan 42 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise analizi yapılan 13 numunenin 10’u temiz çıkarken, 2 numunede tavsiye dışı, 1 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bostancı’da üretim yapan Hilat Aydınç’a ait bardak domates ve yuvarlak domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

Yeşilyurt’ta üretim yapan Hasan Alyakut’a ait çarli biberde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.