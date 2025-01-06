Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl 22’ncisi düzenlenen ACE of M.I.C.E. etkinliğine üçüncü kez ev  sahipliği yaptı.

Dream Project tarafından gerçekleştirilen, turizm ve MICE (Kongre, Toplantı, Etkinlik) sektörlerinin ulusal ve uluslararası “devlerini” bir araya getiren etkinlik,  Elexus Hotel & Convention'da yer aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde iki gün süren etkinlik kapsamında önceki akşam basın toplantısı düzenlendi.

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu, KKTC’nin, önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Pandemiyle  artış gösteren kiralık konut turizminin, kontrol altına alınmasına yönelik yasanın tamamlandığını anımsatan Ataoğlu, Pandemi ardından  devre dışı kalan teşvik sisteminin  de, 1 Ocak itibarıyla, charter seferlere ,öz kaynaklardan bütçe  ayrılarak yeninden hayata geçirildiğini belirtti.

Ataoğlu, “bu teşvik sistemiyle,  önümüzdeki  yıl  hedeflenen turist sayısına ulaşmayı  amaçladıklarını” kaydetti.

Yüksek uçak bileti fiyatlarının bu günlerde ilave ek seferler, geniş gövdeli uçaklar ve  alternatif uçak  firmalarının devreye girmesiyle istenilen düzeye geldiğini kaydeden Ataoğlu, bu fiyatların sürdürülebilir olması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.