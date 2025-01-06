Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alınmak üzereyken istifasını veren Ahmet Ünsal’ın Din İşleri Dairesi Başkanlığından gitmesine yol açan sürecin, Alsancak eski imamı Mehmet Arzu’yla bağlantılı olduğu öğrenildi. Din İşleri Dairesi’ne yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, olayın perde gerisinde Başbakan Ünal Üstel ve Ahmet Ünsal arasında yaşanan restleşme bulunuyor. Ahmet Ünsal’ı istifaya götürdüğü iddia edilen İmam Mehmet Arzu ise Ünsal tarafından mobbinge maruz bırakıldığını, tehdit edildiğini ve yasa dışı bir şekilde görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

TALİP ATALAY DEVREDE

Mehmet Arzu’nun Alsancak’ta görev yaptığı dönemde “kendi cemaatiyle İslami usullere uymayan ticaret anlaşmaları yaptığı” iddiasıyla çeşitli çevrelerce şikâyet edildiği ve Ahmet Ünsal’ın bunu gerekçe göstererek Arzu’nun sözleşmesini yenilemediği belirtildi. Din Görevlileri Sendikası içindeki bir grupla Din İşleri eski Başkanı, YDP Milletvekili Talip Atalay’ın bu süreçte Arzu’nun yanında yer aldığı öğrenildi. Sendikada Talip Atalay ile Ahmet Ünsal destekçilerinin kutuplaştığı ifade edilirken, Mehmet Arzu’nun Atalay’ı desteklediği ve sık sık Ünsal ile fikir ayrılığı yaşadığı belirtiliyor.

BAŞBAKANLA RESTLEŞME

Görevden uzaklaştırıldığı ilk günlerde Başbakan Üstel’le görüşen Mehmet Arzu, kurultay tamamlandıktan sonra sorununun çözüleceği sözünü aldı. Yaklaşık iki hafta önce Din İşleri Dairesi ile Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu üyelerini Başbakanlığa çağıran Başbakan Üstel, Mehmet Arzu’nun göreve iadesini istedi. Ahmet Ünsal, Arzu’yu göreve geri almayacağını belirterek Başbakan’a rest çekti. İddialara göre Başbakan Üstel bunun üzerine Ahmet Ünsal’a “Mehmet Arzu’yu göreve iade etmezsen, seni görevden alırım” dedi. Bunun üzerine Ünsal, kendisinin istifa edeceğini ifade etti.

“GÖREVDEN ALAMAZ” İDDİASI…

Din İşleri Dairesi eski Başkanı, YDP Milletvekili Talip Atalay, yasal olarak Din İşleri Başkanı’nın bir kişiyi görevden alma yetkisinin bulunmadığını, yetkinin yönetim kurulunda olduğunu dile getirdi.

Atalay, keyfi bir şekilde görevden uzaklaştırmanın etik olmadığını belirtti. Atalay, Mehmet Arzu’nun sözleşmeli olduğu için ikinci iş yapmasının önünde yasal bir engel olmadığını da aktardı. Arzu’nun son 5 yıl içerisinde ikinci iş yapmadığını söyleyen Atalay, kendi başkanlığı döneminin referans alınarak Mehmet Arzu’nun görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

“MOBBİNGE UĞRADIM”

Başbakan Ünal Üstel’in hakkaniyetli davrandığını ve ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması için savunma talep ettiğini söyleyen Alsancak Camii eski İmamı Mehmet Arzu, Ünsal’ın ise Başbakan’la restleşme yoluna gittiğini ifade etti. Bundan 2 yıl önce Ahmet Ünsal’ın yanına 2 kişiyi alarak Alsancak Camii’ne gidip kendisini tehdit ettiğini, mobbing uyguladığını ve sözlerini kayda aldığını belirten Arzu, Ünsal’ın görev süresi boyunca sendika içinde birçok kişiyi küstürdüğünü ve tepki topladığını kaydetti.