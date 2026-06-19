Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Hedefimiz tek başına iktidardır. CTP güçlü bir hükümet kuracak ve bu enkazı kaldıracak.” dedi.

İncirli, Kıbrıs Postası TV’de “Sabah Postası” programına konuk olarak soruları yanıtladı. İncirli, hedeflerinin mali disiplini yeniden sağlamak, toplumsal güveni yeniden tesis etmek ve ülkeyi adım adım iyileştirmek olduğunu söyledi.

İncirli, “Neresinden tutsanız elinizde kalan bir yapının içerisindeyiz. Halk artık sandık istiyor, değişim talep ediyor” ifadelerini kullandı. Mevcut hükümetin halkın taleplerini görmezden geldiğini dile getiren İncirli, hükümet tarafından Meclis’e sunulan Seçim ve Halk Oylaması Yasa Önerisi’nde iki seçimin aynı anda yapılmasına yönelik ön hazırlıkların görüldüğüne dikkat çekti.

İki seçimin birlikte yapılmasının yaratacağı demokratik ve teknik sorunlara işaret eden İncirli, “İki seçim aynı anda yapılırsa propaganda sürecinde zorluk yaşanacak. Bu, bilinçli bir şekilde seçmenin karar verme sürecine doğrudan yapılan bir müdahaledir.” şeklinde konuştu. İncirli, oy kullanma süresinin uzunluğuna ve yaratılacak kafa karışıklığına değindi.

Seçim tarihleri ne olursa olsun CTP’nin her iki seçime de hazır olduğunu ifade eden İncirli, partinin uzun süredir yürüttüğü çalıştay sürecine değindi. İncirli, partinin yalnızca seçim hazırlığı değil, doğrudan hükümet programı hazırladığını belirterek, eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye kadar birçok başlıkta yüzlerce kişinin katkı koyduğu kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

İncirli, “Ortak akılla ilerleyeceğimiz çok güçlü bir yol haritası oluşturduk” şeklinde konuşarak, hazırlanan programın ülkenin ihtiyaçlarına yanıt verecek somut politikalar içerdiğini kaydetti.

Ekim ayının olası bir erken seçim için uygun bir tarih olduğunu ifade eden İncirli, “Şu anda bu ülkenin en temel sorunu 2027 bütçesidir. Bu hükümetin de bu bütçeyi hazırlayamayacağını herkes gördü. Eylül-Ekim’de seçim yapılır, yeni gelen hükümet de bütçesini hazırlar. Aralık’ta da yerel seçim yapılır” dedi. İncirli, “CTP 2027’de güven veren yeni bir hükümet kuracak” dedi.

“Mali bütçenin altından kalkabilecek misiniz?” sorusuna da yanıt veren İncirli, mevcut hükümetin ülkeyi ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktığını, esas sorulması gereken sorunun “Bu borç nasıl yapıldı?” olduğunu söyledi.

CTP’nin maliye ve ekonomi alanında uzun süredir çalışan güçlü bir ekibe sahip olduğunu, hazır bir yol haritasıyla hareket edeceklerini vurgulayan İncirli, hayat pahalılığı konusunda hükümetin yalnızca çalışanların haklarına yöneldiğini; kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, devlet gelirlerinin artırılması ve üretimin desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Lefkoşa’da yerel seçimlere ilişkin yürütülen temaslara da değinen İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oluşan iş birliği ruhunu korumak istediklerini belirtti. Toplumcu Demokrasi Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden İncirli, yalnızca Lefkoşa’yı değil, daha geniş bir iş birliği perspektifini değerlendirdiklerini söyledi. İncirli, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın muhalefet içerisindeki katkılarının da takdir edildiğini belirtti.