İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) tarafından büyük emek ve özveriyle yapımı sürdürülen ATATÜRK Mesleki Eğitim Merkezi, kritik bir aşamaya geldi. Ancak inşaatın tamamlanabilmesi ve çalışmaların duraksamadan devam edebilmesi için acil desteğe ihtiyaç duyuluyor.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, inşaatın ilerleyebilmesi için 6 bin adet 25'lik tuğlanın temin edilmesi gerektiği belirtilirken, bu ihtiyacın karşılanamaması halinde çalışmaların yavaşlama hatta durma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

İEZB, başta hayırsever iş insanları olmak üzere, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve geleceğe katkı sunmak isteyen tüm vatandaşları destek vermeye davet etti.

"Bugün Konulacak Her Tuğla, Yarın Bir Gencin Mesleği Olacak"

Yapılan çağrıda, desteğin yalnızca bir bina için değil, ülkenin geleceği için yetişecek gençler adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün destek olacağınız her bir tuğla, yarın kendi ayakları üzerinde duracak bir gencimizin umutlarına güç verecektir. Bu merkezde eğitim alacak gençlerimiz, ülkemizin üretimine, ekonomisine ve geleceğine katkı sağlayacak nitelikli ustalar olarak yetişecektir. İhtiyaç duyduğumuz 6 bin tuğla yalnızca bir yapı malzemesi değil, geleceğe bırakılacak kalıcı bir eserdir."

İnşaatın Durmaması İçin Destek Bekleniyor

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, özellikle ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde projeyi tamamlayabilmek için toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Birlik yetkilileri, "Bu eser yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de eğitim yuvası olacak. İnşaatın yarım kalmaması için herkesin imkânı ölçüsünde katkı sunmasını bekliyoruz. Gelin, geleceği birlikte inşa edelim. Bir tuğla da siz koyun, bir gencimizin hayatına umut olun." çağrısını yaptı.

Destek Vermek İsteyenler İçin

Türkiye İş Bankası

Hesap Adı: İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği

IBAN: TR64 0006 4000 0016 8090 0517 82

İrtibat: 0 542 860 71 73

ATATÜRK Mesleki Eğitim Merkezi'nin tamamlanması için ihtiyaç duyulan her destek, yalnızca bir inşaatın ilerlemesine değil; meslek sahibi olacak yüzlerce gencin geleceğine yapılan değerli bir yatırım anlamı taşıyor.