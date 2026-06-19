Kıbrıs Postası TV’de programa konuk olan Başbakan Ünal Üstel, CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin erken seçim çağrısına değindi, “Sayın ana muhalefet başkanı her çıktığında erken seçim çağrısı yapıyordu. Biz de dedik ki ülke menfaati için gelin iki seçimi birlikte yapalım. Sonuçta Aralık ayında yerel seçimler var” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Madem ki bu ülkeyi bu kadar sever ve düşünürsünüz, gelin ikisini bir yapalım dedik. Neden? İki seçimi bir yaptığında ülkenin kazanımları çok” dedi.

Üstel, “Acelemiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir. İnsanımızı iki kez sandığa götürmeyelim” şeklinde konuştu.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 1 Temmuz’da adaya geleceğini ve doğal gaz projesinin protokolünün imzalanacağını söyledi.

Üstel, Eylül-Ekim aylarında boruların döşenmesine şahitlik edileceğini ve projenin resmen başlayacağını ifade etti. En geç 2029 yılına kadar projenin tamamlanmasının beklendiğini de kaydetti.

Programda hükümetin kuruluş sürecini hatırlatan Üstel, göreve pandemi sonrasında geldiklerini ve küresel istikrarsızlığa rağmen ülke içinde siyasi istikrar sağladıklarını, bu sayede hem ekonomi hem de Cumhuriyet Meclisi’nde düzenin tesis edildiğini ve hükümetin 5’inci yılına girdiğini söyledi.

2013 ile 2020 yılları arasında 7 hükümetin geçirebildiği yasadan daha fazla yasa geçirdiklerini vurgulayan Üstel, “Ne yaptı bu hükümet?” sorularına da yanıt vererek, “Ne bu hükümetin yaptığını başka bir hükümet yaptı ne de bu istikrarı başka bir hükümet sağlayabildi” ifadelerini kullandı.

Enerjide yeni bir yapılandırmaya gidileceğini belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile enterkonnekte sistem ve yeşil enerji çalışmaları çerçevesinde protokollerin sağlandığını, fizibilite raporlarının hazırlandığını ifade etti. Avrupa Birliği’nin projenin ilerlemesi için onayının beklendiğini söyleyen Üstel, bağlantılı bir sistem olduğu için bu onaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıldır hem Yunanistan’ın hem de Güney Kıbrıs’ın veto oylarıyla karşılaşıldığını ifade eden Üstel, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığından bu yana konunun gündeme getirilmediğini, bunun da Rum tarafının niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi.

Yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde birlik, beraberlik ve güçlü örgüt yapısı vurgusu yapan Üstel, UBP’nin seçimlerden bir kez daha zaferle çıkacağını vurguladı.

Konuşmasında önlerinde yerel ve genel seçimler olmak üzere iki önemli seçim bulunduğunu belirten Üstel, her iki seçimden de zaferle çıkmanın ülkenin siyasi istikrarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi, “Ulusal Birlik Partisi bugün olduğu gibi yarın da iktidarda olacaktır. Belediye başkan adaylarımız da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” dedi.

Buluşmadaki coşkuya dikkat çeken Üstel, “Gözlerinizdeki inancı görüyorum. Hep birlikte sahaya çıkacağız. UBP sahaya çıktığında karşısında kimse duramaz. Yerel seçimlerde de genel seçimlerde de zafer yine bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.