Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

TDP'den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, MYK Üyeleri Tacan Reynar ve Kemal Baykallı ile DAÜ-SEN Başkanı Mustafa Rıza, Genel Sekreter Yeşim Dede ve Örgütlenme Sekreteri Hamit Caner arasında gerçekleştirilen görüşmede, yükseköğretimin içinde bulunduğu yapısal sorunlar, DAÜ’nün mali ve idari yapısı ile sektörün geleceği değerlendirildi.

DAÜ-SEN heyeti, üniversitelerde son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, yükseköğretimde kaliteyi etkileyen gelişmeler, akademik kadroların sürdürülebilirliği ve 2024 yılında imzalanan protokol sonrasında ortaya çıkan tablo hakkında TDP heyetine bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca üniversitelerin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması, nitelikli akademik kadroların korunması ve yükseköğretimin uluslararası rekabet gücünün yeniden artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

-“Yükseköğretim günübirlik kararlarla yönetilemez”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, yükseköğretimin ülkenin en önemli stratejik alanlarından biri olduğunu belirterek, bu alanda yaşanan sorunların yalnızca üniversiteleri değil, ülkenin ekonomik, sosyal ve bilimsel geleceğini de doğrudan etkilediğini söyledi.

Çeler, yükseköğretimin günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarla değil; planlı, sürdürülebilir ve bilimsel politikalarla yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, akademik kaliteyi koruyan, kurumsal yapıyı güçlendiren ve liyakati esas alan reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

-“Kaliteyi korumak ülkenin geleceğini korumaktır”

Çeler, yükseköğretimin KKTC’nin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri olduğunu belirterek, bilimsel üretimi önceleyen, akademik özerkliği güçlendiren ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlayan politikaların hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Taraflar, yükseköğretimde yaşanan sorunların ortak akıl ve tüm paydaşların katkısıyla çözülebileceği konusunda görüş birliğine varırken, TDP’nin üniversiteler, akademik örgütler ve sendikalarla temaslarını sürdüreceği ifade edildi.