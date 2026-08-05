Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Restorancılar Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kabulde, restorancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri, kayıt dışı istihdamla mücadele, yerli iş gücünün desteklenmesi, sosyal güvenlik teşvikleri ile dijital bağımlılıkla mücadele konularında iki kurum arasında yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen KKTC Dijital Detoks Projesi hakkında Restorancılar Birliği temsilcilerine sunum yapıldı. Sunumda, dijital bağımlılığı azaltmak, bireyleri ekranlardan uzaklaştırarak sosyal yaşamla yeniden buluşturmak ve toplum genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülecek "Sahada Offline 20" sloganıyla yürütülecek dijital detoks projesi kapsamında restoran ve kafelerde vatandaşların yüz yüze sosyal etkileşimini artıracak ortak farkındalık çalışmaları konusunda yapılabilecek iş birliği çalışmaları ele aldı.

-Hasipoğlu: "Her türlü iş birliğine açığız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Restorancılar Birliği temsilcileriyle ilk kez bir araya geldiklerini belirterek, sektör temsilcileriyle kurulan doğrudan diyaloğu önemsediklerini söyledi.

Kayıt dışı istihdamın işletmeleri olumsuz etkilediğini, restorancılık sektöründe haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin etkin şekilde sürdürüleceğini ve Bakanlığın bu konuda sektörle her türlü iş birliğine açık olduğunu ifade eden Hasipoğlu, hükümetin istihdamı ve üretimi destekleyen politikalarını sürdürdüğünü, Başbakan Ünal Üstel tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak avantajlı kredi paketinin, mevcut destek mekanizmalarını daha da güçlendireceğini kaydetti.

Restoran, kafe ve pub işletmelerini kapsayacak şekilde sosyal sigorta prim desteklerinin yeniden düzenlendiğine dikkat çeken Hasipoğlu, sektörün destek kapsamına dahil edileceğini söyledi.

Yerli istihdamın artırılmasının Bakanlığın öncelikli hedeflerinden olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, ilk kez sigortalı olacak yeni mezun işsiz gençlerin istihdamını teşvik etmek amacıyla işletmelere aylık 35 bin TL maaş desteği ile sosyal sigorta prim desteği sağlandığını belirterek, bu uygulamanın hem gençlerin çalışma hayatına katılımını artıracağını hem de işletmelerin nitelikli yerli iş gücüne erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

-Bayraktar: "Desteklerden restoran sektörü de yararlandırılsın"

Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar ise restoran sektörünün karşı karşıya bulunduğu temel sorunları aktararak, casino, otel ve marketlerle yaşanan haksız rekabet koşulları, kayıt dışılık ve nitelikli yerli iş gücüne ulaşmada yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Sektörün giderek yabancı iş gücüne bağımlı hale geldiğini belirten Bayraktar, kayıt dışılığın önlenmesi ve adil rekabet ortamının sağlanması için Bakanlıkla her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bayraktar ayrıca, Bakanlık tarafından uygulanan sosyal güvenlik destekleri, prim teşvikleri ve indirimlerden restoran sektörünün de yararlandırılmasını talep ederek, pandemi döneminde verilen tek seferlik destek dışında sektörün herhangi bir teşvikten faydalanamadığını dile getirdi.