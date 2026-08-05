Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, bu güçlü konumunu "2026 Alan Sıralamaları ile perçinledi. Yakın Doğu Üniversitesi, sekiz alanda dünyanın en iyileri arasında yer aldığı sıralamada; altı alanda yine dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en fazla alanda yer alan üniversite olurken, Türk üniversiteleri arasında da en fazla alanda sıralamaya giren vakıf üniversitesi olarak öne çıktı.

Alan sıralamalarında elde edilen bu sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin genel sıralamadaki başarısının; farklı disiplinlere yayılan, sürdürülebilir ve dengeli bir akademik performansa dayandığını da bir kez daha gösterdi.

2026 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralamaları sonuçlarına göre “Fizik Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında Yakın Doğu Üniversitesi; “Mühendislik” alanında ise dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, “İşletme ve Ekonomi”, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Eğitim Bilimleri” alanlarında da dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesinden biri oldu. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi, 401-500 bandında yer aldığı “Sosyal Bilimler” alanı ile birlikte 6 alanda “dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi” arasında gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi, “Tıp ve Sağlık” ile “Yaşam Bilimleri” alanlarında da 601-800 bandında yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education 2026 Alan Sıralamaları’nda yalnızca küresel ölçekte değil, Türk üniversiteleri arasında da dikkat çekici bir başarıya imza attı. “Fizik Bilimleri” alanında Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi; “Yaşam Bilimleri”nde ikinci, “Bilgisayar Bilimleri”, “Mühendislik” ve “Tıp ve Sağlık” alanlarında üçüncü, “Eğitim Bilimleri”nde dördüncü, “İşletme ve Ekonomi” alanında beşinci ve “Sosyal Bilimler” alanında ise altıncı sırada konumlandı.

Times Higher Education 2026 Alan Sıralamaları’nda elde edilen başarıyı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, genel sıralamada ilk 500’de yer alan bir üniversite olarak alan sıralamalarında da güçlü bir sonuç aldıklarını vurguladı. Prof. Dr. Günsel, “Üniversitemizin 2026 Alan Sıralamaları’nda sekiz alanda listede yer alması ve bunların altısında yine ilk 500 içinde gösterilmesi, farklı disiplinlere yayılan, sürdürülebilir ve dengeli bir akademik performans sergilediğimizin önemli bir göstergesidir” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’de en fazla alanda sıralamaya giren üniversite, Türk üniversiteleri arasında ise en fazla alanda yer alan vakıf üniversitesi olmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenleri kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 alan sıralamalarının, araştırma odaklı gelişim stratejilerinin sonuçlarını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Genel sıralamada elde ettiğimiz ilk 500 başarısının, alan sıralamalarında 6 farklı disiplinde ilk 500 içerisinde yer alarak güçlenmesi, üniversitemizin bilimsel verimliliğinin istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor. Fizik bilimlerinden mühendisliğe, bilgisayar bilimlerinden eğitime kadar geniş bir yelpazede elde edilen bu sonuçlar, araştırma merkezlerimiz, uluslararası iş birliklerimiz ve nitelikli akademik çalışmalara verdiğimiz sistemli desteğin bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.