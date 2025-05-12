Alithia gazetesi: “Doğal Gaz Enerji ve Su Güvenliği” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki “Frederick Üniversitesi” tarafından, fosil yakıtlar yerine doğal gazın kullanılmasının çevre ve enerji güvenliğine katıklarına ilişkin yaptığı araştırmaya geniş yer verdi.

Gazete, söz konusu üniversitenin “H2Zero” isimli grubunun, Güney Kıbrıs’ın karbon salınımını nasıl sonlandırabileceği üzerinde bir araştırma yayınladığını aktardı.

Habere göre söz konusu araştırma, Güney Kıbrıs’ta karbon dioksit salınımının tamamen sonlandırılmasının 2060 yılına kadar mümkün olabileceğini, doğal gaz kullanımının ise yüzde 40 oranında arttırılabileceğini ortaya koydu.

Doğal gaz üretim maliyetinin ise 2060 yılına kadar yüzde 66 ucuzlayabileceği iddia edilen araştırmada, enerji güvenliği için ise enerji kaynaklarının özellikle AB ağlarıyla ilişkilendirilmesi ve denizden arıtma tesislerinin kullanılması gerektiği vurgulandı.

Araştırmada, aşamalı olarak yenilenebilir enerjiye geçilmesi ve güneş panellerinden elde edilen elektrik enerji miktarının attırılması öngörülürken, 2060 yılına kadar güneşten elde edilecek enerji miktarının 2 bin 860 megavata yükseleceği varsayılıyor.

Araştırmada, belirlenen hedeflere ulaşılması için yıllık 1 milyar dolar yatırım yapılması gerektiği vurgulanırken, Güney Kıbrıs’ın doğal gaza geçişi için gerekli olduğu düşünülen diğer bazı unsurlara yer verildi.