Ceza Yasası’nda hayvan haklarına ilişkin düzenlemeye dair hayvanseverler dün Meclis önünde eylem düzenledi.

Altın Patiler Derneği’nin çağrısıyla Meclis önünde toplanan hayvanseverler “Ceza yasasına evet de” çağrısında bulundu.

Eylemde basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi Eş Başkanı Avukat Suna Amca, Ceza (Değişiklik) Yasası Önerisi’nin hayvan hakları açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Meclis’e çağrıda bulundu. Yasa önerisinin, hayvanlara yönelik öldürme, tecavüz ve terk etme gibi suçlara ağır yaptırımlar getireceğini ifade eden Amca, milletvekillerinin bu konuda vicdan sınavı vereceğini söyledi. Amca, “Hayvanlar mal değil, candır. Adalet hepimiz içindir” diyerek halkı da bu mücadeleye destek olmaya davet etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi Eş Başkanı Avukat Suna Amca, Meclis’te görüşülecek olan Ceza (Değişiklik) Yasası Önerisi ile ilgili Meclis önünde basın açıklaması yaptı. Amca, hayvan haklarının korunması ve bu konuda toplumsal vicdanın harekete geçirilmesi için yasanın kabul edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yasa önerisinin, hayvan öldürme, hayvana tecavüz ve hayvanı terk etme gibi suçlara ağır yaptırımlar öngördüğünü belirten Amca, bu düzenlemenin sadece hayvan haklarını değil, toplumun huzur, güvenlik ve adalet duygusunu da koruyacağını ifade etti. Amca, “Mevcut yasal düzenlemeler yetersizdir ve artık bu vahşete dur demek için harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu yasa, hayvanları ilk kez mal değil, can olarak kabul eden en kapsamlı düzenlemedir” dedi.

Bazı çevrelerin horoz dövüşleri gibi suni gündemlerle yasa önerisini ötelemeye çalıştığını belirten Amca, bu girişimlere asla izin vermeyeceklerini söyledi. “Bugün bu yasa önerisine ‘hayır’ diyen bir kişinin, hayvanlara yönelik vahşi suçları örtbas etme iradesini taşıdığını kabul etmekten başka bir yol yoktur” ifadelerini kullandı.

Amca, milletvekillerine de çağrıda bulunarak, “Seçim dönemlerinde evcil hayvanlarıyla poz vererek sevimli bir algı yaratmaya çalışan milletvekilleri, samimiyetlerini göstermek istiyorlarsa bu yasaya ‘Evet’ oyu vermelidir. Aksi bir tavır, hayvan sevgisini yalnızca oy toplama amacıyla kullandıklarını açıkça ortaya koyacaktır” dedi.

Tüm halkı bu mücadeleye destek olmaya davet eden Amca, “Hayvanların ve doğanın sesi olmak bizim görevimizdir. İnsanlık onurunun ve vicdanının kazandığı bir gelecek için bu yasaya ‘Evet’ diyoruz. Hayvanlar mal değil, candır. Adalet hepimiz içindir” diye konuştu.