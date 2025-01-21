Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, dün paylaştığı bir fotoğrafla yine fotoğraflı mesajlarına devam ediyor.

Taçoy, UBP milletvekilleri İzlem Gürçağ, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk ile birlikte bir yemekte bir araya gelirken fotoğrafta seçimde Taçoy’u destekleyen Ali Pilli’nin olmadığı görülüyor.

Taçoy fotoğrafın açıklamasında Ali Pilli’ye “Ali Pilli biz seni çok özledik” şeklinde açıklama eklemesi UBP’li çevreler tarafından “Taçoy yine fotoğraflarla mesaj veriyor” söylemlerine neden oldu.

Öte yandan toplantının gündeminin Hasan Taçoy’un adının son günlerde bakanlıkla anılması olabileceği ifade ediliyor.