Haydarpaşa Ticaret Lisesi, 5. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması-Game of Food Gastroantalya’da “Yılın En İyi Lisesi” kategorisinde birincilik kupasını aldı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması-Game of Food Gastroantalya, 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’te yapıldı. Etkinliğe Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı, Müdür Muavini Üstün Çağataylı, Turizm öğretmenleri Rufat Rufat, Tülen S. Burat ve altı öğrenci katıldı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Türkiye’nin önde gelen liseleri ve farklı ülkelerden katılan ekipler arasında en yüksek puanı alarak “Yılın En İyi Lisesi” kategorisinde birincilik kupasına, öğrenciler Leyla Ezer, Banu Selimbabaoğulları ve Aslınur Yorulmaz ise altın madalyaya layık görüldü.