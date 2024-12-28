KKTC Havalimanı’nda, 15 Aralık 2024’te KKTC’den çıkış yapan bir şahıs tarafından x-ray cihazında unutulan kol saatinin bulunabilmesi için polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kol saatinin 50 yaşındaki Ümit Hazaran, tarafından bulunup alınarak çalındığı tespit edildi.

KKTC Havalimanı'nda meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Ümit Hazaran dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Aralık 2024 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Demirhan Polis karakoluna gelen isminin baş harfleri B.D.’nin verdiği bilgide 15 Aralık 2024 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Havalimanında KKTC'den çıkış yaptığı esnada x-ray cihazında 37.000 TL değerindeki altın gümüş renk Guepard marka kol saatini unuttuğunu, bulunabilmesi için polisin gerekli araştırmayı yapmasını istediğini söyledi.

Polis, 26 Aralık 2024 tarihinde Havalimanı güvenlik kameralarından yapılan incelemede konu saati Ümit Hazaran'ın x-ray cihazının yanındaki plastik eşya kutusundan aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının bir şirkette şoför olarak çalıştığının öğrenilmesi üzerine Havalimanı'nda tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, saatin zanlıyla birlikte Girne’ye gidilerek emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu söyleyerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.