KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün gerçekleştirildi. Küçük kızlar ve erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu’nun birinci geldiği yarışlarda, yıldız kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji, yıldız erkeklerde de Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu birincilik kürsüsünde yer aldı. Genç kızlarda birinci Yakın Doğu Koleji olurken, genç erkeklerde kürsünün ilk basamağında Lefkoşa Türk Lisesi yer aldı.
Ferdi ve takım sıralamaları şu şekilde oluştu:
FERDİ SONUÇLAR
KÜÇÜK KIZLAR (800 METRE)
1. Azade Osmanoğlu (Yakın Doğu İlkokulu) 3:14
2. Alya Toker (Yakın Doğu İlkokulu) 3:15
3. Özgü Özgüllü (Yakın Doğu İlkokulu) 3:24
KÜÇÜK ERKEKLER (1000 METRE)
1. Doran Veysioğlu (Yakın Doğu İlkokulu) 3:49
2. Ali Dirikli (Yakın Doğu İlkokulu) 3:55
3. Çınar Tüzünkan (Yakın Doğu İlkokulu) 3:58
YILDIZ KIZLAR (1500 METRE)
1. Damla Dönmez (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 6:21
2. Azra Avcı (NBC Lefkoşa) 6:29
3. Girne Umut Yerebakan (Levent Kolej) 6:48
YILDIZ ERKEKLER (2000 METRE)
1. Michael Mert Annan (Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu) 7:09
2. Nasuh Uyanık (Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu) 7:14
3. Çınar Toklu (Hala Sultan İlahiyat Koleji) 7:15
GENÇ KIZLAR (2000 METRE)
1. Almira Akşahin (Yakın Doğu Koleji) 7:53
2. Nilgün Akbulut (Yakın Doğu Koleji) 8:04
3. Şimal Işık Yağan (20 Temmuz Fen Lisesi) 8:28
GENÇ ERKEKLER (3000 METRE)
1. Kerem Kıcım (20 Temmuz Fen Lisesi) 9:18
2. Hüseyin Merteroğlu (Lefkoşa Türk Lisesi) 9:39
3. Hudaynazar Dovletnazarov (Lefkoşa Türk Lisesi) 9:59
TAKIM SIRALAMALARI
KÜÇÜK KIZLAR
1. Yakın Doğu İlkokulu
2. Levent Primary School
KÜÇÜK ERKEKLER
1. Yakın Doğu İlkokulu
2. Levent Primary School
3. 9 Eylül İlkokulu
YILDIZ KIZLAR
1. Hala Sultan İlahiyat Koleji
2. İrsen Küçük Ortaokulu
3. Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi
YILDIZ ERKEKLER
1. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
2. Hala Sultan İlahiyat Koleji
3. İrsen Küçük Ortaokulu
GENÇ KIZLAR
1. Yakın Doğu Koleji
2. Hala Sultan İlahiyat Koleji
3. Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi
GENÇ ERKEKLER
1. Lefkoşa Türk Lisesi
2. Yakın Doğu Koleji
3. Hala Sultan İlahiyat Koleji