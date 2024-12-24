Ayaklı Gazete’ye ulaşan nazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yerli patates fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Türkiye’den ithal edilen patateslerle ilgili fotoğraf atarak isyanlarını paylaştılar.

Vatandaşlarımız Türkiye’den ithal edilen patateslerin durumunun çok kötü olduğunu iddia ederek “Hayvan yemi olarak kullanılamaz durumda olan, KKTC halkına ucuz diye sunulan patateslerin durumu bu” dediler.

Özellikle gerekli analizler yapıldığını ve herhangi bir hastalık olmadığını söyleyen TÜK yetkililerinin halkla dalga geçtiğini savunan vatandaşlarımız “Hastalıklı, zehir yüklü, bazı patateslerin tanesinin bir kiloyu aştığı hormon yüklü patatesleri ithal eden yetkililerin hesaba çekilmesi gerekmiyor mu? Ama nerde o basiret!” diyerek sitemlerini dile getirdiler.